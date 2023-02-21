Бертрада лаонская
Место рожденияНе указано
Дата рождения720
Дата смерти12.07.783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
720
Отец: Хариберт
Мать: Гизела аквитанская
Рождение ребёнка
748
Сын: Карл великий
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гертруда
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротхайда
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пипин
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела Разесская
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пипин 3 короткий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Пипин 3 короткий
Смерть
12.07.783