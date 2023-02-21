Бертрада лаонская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бертрада лаонская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

720

Дата смерти

12.07.783

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
720

Отец: Хариберт

Мать: Гизела аквитанская

Рождение ребёнка
748

Сын: Карл великий

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гертруда

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротхайда

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пипин

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела Разесская

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипин 3 короткий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Пипин 3 короткий

Смерть
12.07.783
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