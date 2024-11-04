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Кузяев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузяев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кузяев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Крепость Рассыпная? В 1837-ом году в поручителях записи о браке значится экономическим крестьянином.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Уварова (Кузяева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Год рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Кузяев Елисей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кузяев Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Свирчкова (Кузяева) Акилина Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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