Кузяев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Крепость Рассыпная? В 1837-ом году в поручителях записи о браке значится экономическим крестьянином.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Уварова (Кузяева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Свирчкова (Кузяева) Акилина Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно