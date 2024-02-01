Кузяев Елисей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Кузяев Яков
Рождение ребёнка
10.08.1841
Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна
Сын урядника Станицы Красноярской.
Рождение ребёнка
Вычислено 06.07.1854 ст.
Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна
Поручитель
25.01.1860 ст.
Поручитель на свадьбе у Анны Кузяевой (в замужестве Щербатовой) в 1860-ом году.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1860