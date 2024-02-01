Кузяев Елисей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяев Елисей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Кузяев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1841

Сын: Кузяев Трофим Елисеевич

Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Сын: Кузяев Флор Елисеевич

Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Сын урядника Станицы Красноярской.
Рождение ребёнка
Вычислено 06.07.1854 ст.

Сын: Кузяев Давид Елисеевич

Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Евдокимовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручитель
25.01.1860 ст.
Поручитель на свадьбе у Анны Кузяевой (в замужестве Щербатовой) в 1860-ом году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузяева Татьяна Евдокимовна

Смерть
После 1860
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