Кузяева Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1841
Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич
Сын урядника Станицы Красноярской.
Рождение ребёнка
Вычислено 06.07.1854 ст.
Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно