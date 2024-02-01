Кузяева Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяева Татьяна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1841

Сын: Кузяев Трофим Елисеевич

Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Сын: Кузяев Флор Елисеевич

Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Сын урядника Станицы Красноярской.
Рождение ребёнка
Вычислено 06.07.1854 ст.

Сын: Кузяев Давид Елисеевич

Отец ребёнка: Кузяев Елисей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузяев Елисей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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