Кузяев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузяев Яков
Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.
Дочь: Кузяева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1858
Дочь: Кузяева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1860
Дочь: Кузяева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно