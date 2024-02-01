Кузяев Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяев Иван Яковлевич

Кузяев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузяев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.

Дочь: Кузяева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1858

Дочь: Кузяева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1860

Дочь: Кузяева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кузяева Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузяева Ольга Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close