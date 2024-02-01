Кузяева Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяева Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.

Дочь: Кузяева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1858

Дочь: Кузяева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1860

Дочь: Кузяева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузяев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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