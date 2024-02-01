Кузяева Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
01.03.1855 ст.
Дочь: Кузяева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1858
Дочь: Кузяева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1860
Дочь: Кузяева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кузяев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно