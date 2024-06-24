Терентий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентий Петрович

Место рождения

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр Алексеевич

Мать: Анна Тимофеевна

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1796

Сын: Алексей Тереньевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1799

Сын: Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
1810

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