Терентий Петрович
Место рожденияДеревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр Алексеевич
Мать: Анна Тимофеевна
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алексей Тереньевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
1810