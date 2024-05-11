Анна Тимофеевна
Место рожденияДеревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Алексеевич
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии