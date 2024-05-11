Анна Тимофеевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Алексеевич

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

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