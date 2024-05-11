Пётр Алексеевич
Место рожденияДеревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1734
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентий Петрович
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
1801