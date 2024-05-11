Пётр Алексеевич 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пётр Алексеевич

Место рождения

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1734

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентий Петрович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
1801

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