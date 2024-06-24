Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алексей Тереньевич
Отец ребёнка: Терентий Петрович
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Петрович
Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
После 1816