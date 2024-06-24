Елена Ивановна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Алексей Тереньевич

Отец ребёнка: Терентий Петрович

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1799

Сын: Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Петрович

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
После 1816

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