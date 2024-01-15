(Пугина) Дарья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Пугин Фёдор Прохоров
Мать: Пугина Анна Иванова
Бракосочетание
11.11.1873
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1874
Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1875
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1880
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1882
Сын: Архипов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно