(Пугина) Дарья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пугина) Дарья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пугин Фёдор Прохоров

Мать: Пугина Анна Иванова

Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Архипов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1874

Сын: Архипов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1875

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1880

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1882

Сын: Архипов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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