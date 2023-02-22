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Пугина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.06.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Фёдорова

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пугин (королев) Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Фёдор Прохоров

Смерть
14.06.1868
Причина смерти: Водянка
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