Пугина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти14.06.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Фёдорова
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пугин (королев) Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Фёдор Прохоров
Смерть
14.06.1868
Причина смерти: Водянка