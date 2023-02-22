(Пугина) Степанида Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти07.03.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Пугин Фёдор Прохоров
Мать: Пугина Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1861
Сын: Аксёнов Александр Ерастов
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Рождение ребёнка
09.03.1865
Дочь: Анна Ерастова
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Рождение ребёнка
05.06.1867
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Рождение ребёнка
30.07.1868
Дочь: Евдокия Ерастова
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Рождение ребёнка
01.10.1869
Сын: Аксёнов Пётр Ерастов
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов Ераст Осипов
Смерть
07.03.1872
Причина смерти: Простуда