(Пугина) Степанида Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пугина) Степанида Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

07.03.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пугин Фёдор Прохоров

Мать: Пугина Анна Иванова

Рождение ребёнка
24.08.1861

Сын: Аксёнов Александр Ерастов

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1865

Дочь: Анна Ерастова

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Рождение ребёнка
05.06.1867

Сын: Аксёнов Фёдор Ерастов

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Рождение ребёнка
30.07.1868

Дочь: Евдокия Ерастова

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1869

Сын: Аксёнов Пётр Ерастов

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Ераст Осипов

Смерть
07.03.1872
Причина смерти: Простуда
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