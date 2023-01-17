Архипов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Архипов Иван Филиппович

Мать: Архипова Агапия Кириллова

Бракосочетание
11.11.1873

Жена: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1875

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1880

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1882

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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