Архипов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Архипов Иван Филиппович
Бракосочетание
11.11.1873
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1882
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно