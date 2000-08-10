Попова (Дружинина) Ирина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1924
Дата смерти10.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1924
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.02.1943
Сын: Преображенский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Преображенский Владимир Васильевич
Бракосочетание
1952
Муж: Балло Лео Золтанович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
10.08.2000
Москва, город федерального значения Москва