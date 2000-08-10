Попова (Дружинина) Ирина Евгеньевна 16.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Дружинина) Ирина Евгеньевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

16.07.1924

Дата смерти

10.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1924

Отец: Дружинин Евгений Александрович

Мать: Дружинина (Кузьмина) Вера Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.02.1943

Сын: Преображенский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Преображенский Владимир Васильевич

Бракосочетание
1952

Муж: Балло Лео Золтанович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
10.08.2000
Москва, город федерального значения Москва

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