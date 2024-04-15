Чекишев Виктор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Васильевич Шевелев
Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.
Дочь: Чикишева Анна Викторовна
Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
?.10.1905
Дочь: Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.
Сын: Чекишев Николай Викторович
Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикишева Дарья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно