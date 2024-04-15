Чекишев Виктор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекишев Виктор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Васильевич Шевелев
Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.

Дочь: Чикишева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.

Сын: Чекишев Иван Викторович

Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.10.1905

Дочь: Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.

Сын: Чекишев Николай Викторович

Мать ребёнка: Чикишева Дарья Сергеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикишева Дарья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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