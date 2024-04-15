Чикишева Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикишева Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.

Дочь: Чикишева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.

Сын: Чекишев Иван Викторович

Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.10.1905

Дочь: Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович

Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.

Сын: Чекишев Николай Викторович

Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекишев Виктор Романович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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