Чикишева Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.
Дочь: Чикишева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович
Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович
Рождение ребёнка
?.10.1905
Дочь: Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович
Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.
Сын: Чекишев Николай Викторович
Отец ребёнка: Чекишев Виктор Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно