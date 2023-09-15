Чикишева (Чекишева) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.01.1903 ст.
Дата смерти04.12.1903 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1903 ст.
Отец: Чекишев Виктор Романович
Мать: Чикишева Дарья Сергеевна
Крещение
02.02.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
04.12.1903 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
05.12.1903 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовки