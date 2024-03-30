Кузьмина (Агапитова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1954
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1954
Рождение ребёнка
19.12.1973
Сын: Гуливатых Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Гуливатых Анатолий
Рождение ребёнка
10.02.1977
Сын: Гуливатых Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Гуливатых Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуливатых Анатолий