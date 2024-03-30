Кузьмина (Агапитова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Агапитова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1954

Отец: Агапитов Владимир Иванович

Мать: Агапитова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1973

Сын: Гуливатых Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Гуливатых Анатолий

Рождение ребёнка
10.02.1977

Сын: Гуливатых Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Гуливатых Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуливатых Анатолий

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