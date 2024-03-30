Агапитов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапитов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1941

Дочь: Плотникова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1949

Сын: Агапитов Николай

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1954

Дочь: Кузьмина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских Вера

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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