Агапитов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1941
Дочь: Плотникова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1949
Сын: Агапитов Николай
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1954
Дочь: Кузьмина Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донских Вера
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно