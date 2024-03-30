Гуливатых Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуливатых Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1973

Сын: Гуливатых Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
10.02.1977

Сын: Гуливатых Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Надежда Владимировна

Смерть
Неизвестно
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