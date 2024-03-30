Гуливатых Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1973
Сын: Гуливатых Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
10.02.1977
Сын: Гуливатых Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно