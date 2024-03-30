Агапитова (Белякова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1918
Мать: Белякова Дуся
Рождение ребёнка
02.03.1941
Дочь: Плотникова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1949
Сын: Агапитов Николай
Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1954
Дочь: Кузьмина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донских Вера
Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт.