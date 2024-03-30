Агапитова (Белякова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапитова (Белякова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1918

Отец: не указан

Мать: Белякова Дуся

Рождение ребёнка
02.03.1941

Дочь: Плотникова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1949

Сын: Агапитов Николай

Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1954

Дочь: Кузьмина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских Вера

Отец ребёнка: Агапитов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: инфаркт.
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