Плотникова (Агапитова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Агапитова) Нина Владимировна

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

02.03.1941

Дата смерти

30.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941

Отец: Агапитов Владимир Иванович

Мать: Агапитова (Белякова) Любовь Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Геннадий

Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Игнатюк (Глазистова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Глазистов Виктор Григорьевич

Найхин, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
30.08.1997
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: острый ишемический инсульт.

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