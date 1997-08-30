Плотникова (Агапитова) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.03.1941
Дата смерти30.08.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Геннадий
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Игнатюк (Глазистова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Глазистов Виктор Григорьевич
Найхин, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
30.08.1997
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: острый ишемический инсульт.