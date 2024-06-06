Михайлова Клеопатра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1873
Отец ребёнка: Филиппов Семён
Рождение ребёнка
17.02.1876
Сын: Филиппов Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Филиппов Семён
Рождение ребёнка
13.10.1878
Дочь: Филиппова Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Филиппов Семён
Рождение ребёнка
26.09.1881
Дочь: Филиппова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Филиппов Семён
Смерть
Неизвестно