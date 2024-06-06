Филиппова Пелагея Семеновна 26.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова Пелагея Семеновна

Место рождения

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1881

Отец: Филиппов Семён

Мать: Михайлова Клеопатра

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Воробьев Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Воробьев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Никифорович

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.12.1905

Сын: Воробьёв Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Никифорович

Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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