Филиппова Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1881
Отец: Филиппов Семён
Мать: Михайлова Клеопатра
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Воробьев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
26.12.1905
Сын: Воробьёв Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Никифорович
Семёнкино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно