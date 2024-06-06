Филиппов Семён Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Филиппов Яков Семенович

Мать ребёнка: Михайлова Клеопатра

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.02.1876

Сын: Филиппов Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Михайлова Клеопатра

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1878

Дочь: Филиппова Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Михайлова Клеопатра

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1881

Дочь: Филиппова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Михайлова Клеопатра

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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