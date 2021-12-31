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Ворожбиев Петр Васильевич

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1958

Отец: Ворожбиев Василий

Мать: Ворожбиева (Сухоносова) Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1982

Дочь: Анисимова (Ворожбиева) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1984

Дочь: Курьянова (Ворожбиева) Марина Петровна

Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1986

Дочь: Илющенко (Ворожбиева) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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