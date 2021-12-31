Ворожбиев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1982
Дочь: Анисимова (Ворожбиева) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1984
Дочь: Курьянова (Ворожбиева) Марина Петровна
Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.1986
Дочь: Илющенко (Ворожбиева) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна