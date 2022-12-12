Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1961

Отец: Козьменко Михаил Иванович

Мать: Баранова Александра Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1982

Дочь: Анисимова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1984

Дочь: Курьянова Марина Петровна

Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1986

Дочь: Илющенко Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожбиев Петр Васильевич

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