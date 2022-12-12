Ворожбиева (Баранова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1961
Рождение ребёнка
14.01.1982
Дочь: Анисимова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1984
Дочь: Курьянова Марина Петровна
Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1986
Дочь: Илющенко Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ворожбиев Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно