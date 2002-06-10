Ворожбиева (Сухоносова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1931
Дата смерти10.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1956
Сын: Ворожбиев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ворожбиев Василий
Рождение ребёнка
13.07.1958
Сын: Ворожбиев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Ворожбиев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Ворожбиев Василий
Смерть
10.06.2002