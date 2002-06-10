Ворожбиева (Сухоносова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожбиева (Сухоносова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1931

Дата смерти

10.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1956

Сын: Ворожбиев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ворожбиев Василий

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1958

Сын: Ворожбиев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ворожбиев Василий

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Ворожбиев Василий

Смерть
10.06.2002
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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