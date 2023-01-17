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Ворожбиев Василий

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.02.1927

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1956

Сын: Ворожбиев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ворожбиева Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1958

Сын: Ворожбиев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ворожбиева Александра

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ворожбиева Александра

Смерть
2009
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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