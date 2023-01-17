Ворожбиев Василий
Место рождения
Дата рождения20.02.1927
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1956
Сын: Ворожбиев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Ворожбиева Александра
Рождение ребёнка
13.07.1958
Сын: Ворожбиев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Ворожбиева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Ворожбиева Александра
Смерть
2009