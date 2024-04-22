Родионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.04.1859
Дата смерти11.12.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1859
Рождение ребёнка
23.09.1883
Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885
Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Родионова Вера Юрьевна
Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1943