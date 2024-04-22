Родионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна

Родионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.04.1859

Дата смерти

11.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1859

Отец: Трубников Владимир Васильевич

Мать: Трубникова Вера Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Родионов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Родионов Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Родионова Вера Юрьевна

Отец ребёнка: Родионов Юрий Дмитриевич

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Юрий Дмитриевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close