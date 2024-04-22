Родионов Юрий (Георгий) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Юрий (Георгий) Дмитриевич

Место рождения

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

23.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Родионов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Родионов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Родионова Вера Юрьевна

Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Аглая Владимировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.04.1904
Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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