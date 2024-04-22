Родионов Юрий (Георгий) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти23.04.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
23.09.1883
Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885
Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Родионова Вера Юрьевна
Мать ребёнка: Родионова Аглая Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.04.1904