Трубников Владимир Васильевич 05.01.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубников Владимир Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.01.1827

умер 21.02.1878

Супруги
Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна24.09.1831 г.р.
Дети
Шапрон Дю Ларре (Трубникова) Мария Владимировна20.06.1854 г.р.
Чернявская (Трубникова) Екатерина Владимировна15.06.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Жена: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1854

Дочь: Шапрон Дю Ларре (Трубникова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.06.1855

Дочь: Чернявская (Трубникова) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Рождение ребёнка
05.07.1856

Дочь: Ивкова (Трубникова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Рождение ребёнка
25.11.1857

Сын: Трубников Юрий (Георгий) Владимирович

Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.04.1859

Дочь: Родионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна

Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
21.02.1878

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