Трубников Владимир Васильевич
мужской, родился 05.01.1827
умер 21.02.1878
Супруги
Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна24.09.1831 г.р.
Дети
Шапрон Дю Ларре (Трубникова) Мария Владимировна20.06.1854 г.р.
Чернявская (Трубникова) Екатерина Владимировна15.06.1855 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
20.06.1854
Дочь: Шапрон Дю Ларре (Трубникова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
15.06.1855
Дочь: Чернявская (Трубникова) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
05.07.1856
Дочь: Ивкова (Трубникова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
25.11.1857
Сын: Трубников Юрий (Георгий) Владимирович
Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна
Рождение ребёнка
29.04.1859
Дочь: Родионова (Трубникова) Аглая (Аделаида) Владимировна
Мать ребёнка: Трубникова (Хованская) Вера Юрьевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.1878