Кожина (Захарычева) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Захарычева) Надежда Степановна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1816 или 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1817

Отец: Алаев Степан Андреевич

Мать: Алаева Устинья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кожина) Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кожина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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