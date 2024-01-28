Кожина (Захарычева) Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения1816 или 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 или 1817
Отец: Алаев Степан Андреевич
Мать: Алаева Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кожина) Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кожина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Кожин Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно