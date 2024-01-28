Кожин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кожин Григорий Федорович
Мать: Кожина Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кожина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кожина Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кожина) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Кожина Пелагея
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кожин Глеб Петрович
Мать ребёнка: Кожина Пелагея
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кожина) Анфиса Петровна
Мать ребёнка: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кожина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна
Смерть
Неизвестно