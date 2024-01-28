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Кожин Петр Григорьевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кожин Григорий Федорович

Мать: Кожина Лукерья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кожина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кожина Пелагея

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кожина) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Кожина Пелагея

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кожин Глеб Петрович

Мать ребёнка: Кожина Пелагея

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кожина) Анфиса Петровна

Мать ребёнка: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кожина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Кожина (Захарычева) Надежда Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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