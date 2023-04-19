Переберина (Красавцева) Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Красавцев Фёдор Михайлов
Мать: Красавцева Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Инфантьева Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Переберин Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Переберина Мария Гавриилова
Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно