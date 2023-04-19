Переберина (Красавцева) Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переберина (Красавцева) Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Красавцев Фёдор Михайлов

Мать: Красавцева Прасковья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Инфантьева Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Переберин Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Переберина Мария Гавриилова

Отец ребёнка: Переберин Гавриил Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переберин Гавриил Николаев

Смерть
Неизвестно
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