Переберин Гавриил Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Инфантьева Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Переберин Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Переберина Мария Гавриилова
Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переберина Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно