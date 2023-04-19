Переберин Гавриил Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереберин Гавриил Николаев

Переберин Гавриил Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Переберин Николай Тимофеев

Мать: Переберина Мария Петрова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Инфантьева Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Переберин Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Переберина Мария Гавриилова

Мать ребёнка: Переберина Анна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переберина Анна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close