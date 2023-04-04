Инфантьева (Красавцева) Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Красавцев Гавриил Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Инфантьева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Инфантьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов
Рождение ребёнка
04.01.1854
Сын: Инфантьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов
Окуневское, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Инфантьева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бухарова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно