Инфантьева (Красавцева) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева (Красавцева) Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Красавцев Гавриил Фёдоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Инфантьева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Инфантьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов

Рождение ребёнка
04.01.1854

Сын: Инфантьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов

Окуневское, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Инфантьева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бухарова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Инфантьев Иван Анемподистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Иван Анемподистов

Смерть
Неизвестно
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