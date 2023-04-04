Красавцева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавцева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Красавцева Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Красавцев Фёдор Михайлов

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красавцев Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Красавцев Фёдор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавцев Фёдор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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