Красавцева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Красавцева Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Красавцев Фёдор Михайлов
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красавцев Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Красавцев Фёдор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно