Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана
Место рождения
Дата рождения23.08.1967
Дата смерти17.08.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1967
Рождение ребёнка
22.07.1987
Сын: Казанцев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1989
Сын: Казанцев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
05.05.2003
Дочь: Казанцева Полина Андреевна
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович
Смерть
17.08.2022