Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

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Место рождения

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

23.08.1967

Дата смерти

17.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1967

Отец: Голотовский Василий Иванович

Мать: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.07.1987

Сын: Казанцев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
03.10.1989

Сын: Казанцев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.05.2003

Дочь: Казанцева Полина Андреевна

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Павлович

Смерть
17.08.2022

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