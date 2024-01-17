Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945
Отец: не указан
Мать: Румянцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотовский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Егорова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1967
Дочь: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана
Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович
Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай