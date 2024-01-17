Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945

Отец: не указан

Мать: Румянцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотовский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Егорова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1967

Дочь: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

Отец ребёнка: Голотовский Василий Иванович

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

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