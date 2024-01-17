Казанцев Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения07.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965
Рождение ребёнка
22.07.1987
Сын: Казанцев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана
Рождение ребёнка
03.10.1989
Сын: Казанцев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана
Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.05.2003
Дочь: Казанцева Полина Андреевна
Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана