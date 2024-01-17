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Казанцев Андрей Павлович

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Место рождения

Усть-Кокса, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

07.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965

Отец: Казанцев Павел Григорьевич

Мать: Чальникова Александра Алексеевна

Усть-Кокса, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.07.1987

Сын: Казанцев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

Рождение ребёнка
03.10.1989

Сын: Казанцев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.05.2003

Дочь: Казанцева Полина Андреевна

Мать ребёнка: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

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