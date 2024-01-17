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Голотовский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотовский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Егорова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
23.08.1967

Дочь: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана

Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна

Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

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