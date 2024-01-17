Голотовский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотовский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Егорова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна
Рождение ребёнка
23.08.1967
Дочь: Казанцева (Голотовская) Светлана Васильеана
Мать ребёнка: Голотовская (Румянцева) Галина Константиновна
Дъектиек, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай