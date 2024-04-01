Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чучев Максим Яковлевич

Мать: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучев Александр Иванович

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
старший унтер офицер
Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

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