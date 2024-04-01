Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чучев Максим Яковлевич
Мать: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чучев) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чучев) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чучев) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чучев) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
старший унтер офицер
Рождение ребёнка
27.04.1903
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна