Чучев Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти27.08.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Чучев Яков Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чучева) Наталья Максимова
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Чучев Тихон Максимов
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
21.10.1864
Дочь: (Чучева) Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
01.08.1876
Сын: Чучев Лаврентий Максимович
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
26.01.1879
Дочь: (Чучева) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Рождение ребёнка
20.05.1880
Дочь: (Чучева) Феодосья Максимовна
Мать ребёнка: Неонила Тихоновна
Смерть
27.08.1886
Похороны
29.08.1886