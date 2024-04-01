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Чучев Максим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

27.08.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чучев Яков Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучева) Наталья Максимова

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучев Куприян Максимов

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучев Матвей Максимович

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861

Сын: Чучев Тихон Максимов

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
21.10.1864

Дочь: (Чучева) Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
01.08.1876

Сын: Чучев Лаврентий Максимович

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
26.01.1879

Дочь: (Чучева) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Рождение ребёнка
20.05.1880

Дочь: (Чучева) Феодосья Максимовна

Мать ребёнка: Неонила Тихоновна

Смерть
27.08.1886
Похороны
29.08.1886

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