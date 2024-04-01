Чучев Тихон Максимов
Место рожденияБольшие Дербышки
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Чучев Максим Яковлевич
Мать: Неонила Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1884
Мать ребёнка: Чучева (Чучева) Анна Иванова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Чучева) Клеопатра Тихоновна
Мать ребёнка: Чучева (Чучева) Анна Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: (Чучева) Павла Тихоновна
Мать ребёнка: Чучева (Чучева) Анна Иванова