(Чучев) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чучев) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Максимович

Мать: Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергейчев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сергейчева) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергейчев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно

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