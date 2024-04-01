(Чучев) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергейчев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сергейчева) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергейчев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Сергейчев Андрей Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно