Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучев (Коровкина) Просковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чучев) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучев Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

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