Сергейчев Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергейчев Виктор Иванович
Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сергейчева) Вера Андреевна
Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергейчев Николай Андреевич
Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно