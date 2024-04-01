Сергейчев Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергейчев Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергейчев Виктор Иванович

Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сергейчева) Вера Андреевна

Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергейчев Николай Андреевич

Мать ребёнка: (Чучев) Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

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