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Иван Июдович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Июда Демидович

Мать: Федора Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Ксенья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карп Иванович

Мать ребёнка: Ксенья Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-127об
Смерть
Неизвестно

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