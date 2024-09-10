Иван Июдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Июда Демидович
Мать: Федора Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Ивановна
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Ксенья Ивановна
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карп Иванович
Мать ребёнка: Ксенья Ивановна
ГАСО, 179-1-45-127об
Смерть
Неизвестно